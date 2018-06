Offener Brief im Guardian: Fehlentscheidung des Ruhrtriennale-Festivals die Band „Young Fathers“ wegen deren Unterstützung für die Rechte der Palästinenser vom Festival auszuschliessen

Offener Brief: http://bit.do/eoj9w

Massive Attack, Patti Smith, Danny Glover und Viggo Mortensen gehören zu den Unterzeichnern des Briefes zur Verteidigung der BDS-Bewegung.

Uns beunruhigen die Versuche in Deutschland, denjenigen Künstlern, die palästinensische Menschenrechte unterstützen, politische Bedingungen aufzuerlegen. Wir sind froh darüber, dass der internationale Aufschrei das Kunstfestival Ruhrtriennale davon überzeugt hat, seine repressive Entscheidung, eine Aufführung der Band „Young Fathers“ abzusagen, wieder aufzuheben, nachdem sich die Band geweigert hatte, sich von der globalen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) für palästinensische Rechte zu distanzieren.

Die frühere Entscheidung des Ruhrtriennale-Festivals war eine besonders besorgniserregende Form von Zensur, „Blacklisting“ und Repression.

Wir begrüßen die Haltung eines anderen deutschen Festivals „Morgenland“, sich in einem ähnlichen Versuch, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, gegen dies Versuche zu stellen.

Wir sind entschieden gegen alle Formen von Rassismus und identitätsbasierter Diskriminierung, einschließlich Diskriminierung von Farbigen, Sexismus, Antisemitismus, Islamophobie und Homophobie. Die Gleichstellung von antijüdischem Rassismus mit gewaltfreier Maßnahmen zur Beendigung der illegalen Besatzung und der Menschenrechtsverletzungen durch Israel ist falsch und gefährlich. Sie bestreitet das Recht der Palästinenser auf friedlichen Protest und untergräbt sogar den Kampf gegen den Antisemitismus.

Obwohl wir unterschiedliche Standpunkte zu BDS vertreten, sind wir uns darin einig, dass es eine rechtmäßige Ausübung der Meinungsfreiheit ist. Boykotte, die in universellen Menschenrechten verankert sind und darauf abzielen, Gerechtigkeit für marginalisierte und unterdrückte Gemeinschaften zu erreichen, sind eine legitime gewaltfreie Taktik. Sie wurden weltweit eingesetzt, unter anderem gegen die Apartheid in Südafrika und die Jim Crow-Segregationsgesetze in den USA.

Dies ist zugleich der Standpunkt der EU, von Hunderten von US-Rabbinern, der Internationalen Föderation für Menschenrechte (FIDH), der American Civil Liberties Union (ACLU) und Hunderter von europäischen NGOs.

Unterzeichner:

Mai Abu ElDahab Director, Mophradat

Tunde Adebimpe Musician

Antonia Alampi Artistic co-director, Savvy Contemporary

Nir Alon Artist

Julia Aranda Artist

Mohammed Bakri Actor

Saleh Bakri Actor

Jeff Barrett Founder, Heavenly Recordings

Yves Berger Artist

Judith Butler Philosopher

David Calder Actor

Noam Chomsky Linguist, philosopher

Julie Christie Actor

Caryl Churchill Playwright

Jarvis Cocker Musician

Molly Crabapple Artist, writer

Liam Cunningham Actor

Angela Davis Political activist, academic

Lawrence Dreyfus Director, Phantasm viol consort

Tania El Khoury Artist

Brian Eno Composer, producer

Reem Fadda Curator

David Farr Writer, director

Chiara Figone Archive Books/Kabinett/Journal

Marina Fokidis Curator, writer

Rebecca Foon Musician

Peter Gabriel Musician, founder, Womad festival

Dani Gal Artist

Danny Glover Actor

Carl Gosling Heavenly Recordings

Ian Ilavsky Co-founder, Constellation Records

Iman Issa Artist

Ghada Karmi Writer, academic

Aki Kaurismaki Film director

AL Kennedy Writer

Naomi Klein Writer

Judith Knight Co-director, Artsadmin

Hari Kunzru Writer

Paul Laverty Screenwriter

Mike Leigh Writer, director

Mason Leaver-Yap Associate curator, KW Institute for Contemporary Art

Ken Loach Film director

Jens Maier-Rothe Curator

Jumana Manna Artist

Miriam Margolyes Actor

Yann Martel Author

Massive Attack Band

Thurston Moore Musician

David Morrissey Actor

Nicholas Mirzoeff Cultural theorist

Danny Mitchell Heavenly Recordings

Leil Zahra Mortada Film-maker

Viggo Mortensen Actor, writer, artist

Karma Nabulsi Professor of politics

Mira Nair Film director

Bonaventure Ndikung Founder, Savvy Contemporary

Paul Northup Director, Greenbelt Festival

Rebecca O’Brien Film producer

Ilan Pappe Historian

Jocelyn Pook Composer

Cat Power Musician

Jeremie Pujau Artist

Fanny-Michaela Reisin President, International League for Human Rights

Michael Rosen Children’s poet, broadcaster

Eran Schaerf Artist

James Schamus Screenwriter, producer, director

Eyal Sivan Documentary film-maker

Harry Leslie Smith Writer

John Smith Artist, film-maker

Patti Smith Musician

Jesse Smith Musician, activist

Desmond Tutu Archbishop Emeritus of Cape Town, South Africa

Alice Walker Writer

Roger Waters Musician

Eyal Weizman Architect

Vivienne Westwood Designer

Don Wilkie Co-founder, Constellation Records

Tim Wilson Founder, Vault festival

Tim Wise Writer

