Norman Paech, Völkerrechtler: „Israel bleibt Vorposten westlicher Interessen im arabischen Lager“

Tilo Gräser, 27.06.2018

Nur die USA können für eine Lösung des Palästina-Konfliktes sorgen, sagt der Völkerrechtler Norman Paech. Doch stattdessen nimmt die Administration von US-Präsident Donald Trump völlig einseitig Partei für Israel. Das verstößt gegen das Völkerrecht, betont Paech. Er kritisiert ebenso die deutsche Linke für ihre Haltung zu dem Konflikt.

Die Lage in Palästina und besonders der Konflikt um Jerusalem war Thema eines Vortrages, den der Völkerrechtler und ehemalige Bundestagsabgeordnete (Die Linke) Norman Paech am Samstag in Berlin hielt. Im „Marx Engels Zentrum“ sprach er über die Frage „Wem gehört Jerusalem? – Wie die israelische Politik den Untergang des jüdischen Staates herbeiführt“.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20180627321334378-israels-politik-meinung/

