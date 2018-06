Karin Leukefeld: Krieg mit allen Mitteln gegen Syrien – Deutschland aktiv dabei (Sputniknews)

Tilo Gräser, 28.06.2018

Nichts deutet darauf hin, dass Syrien nach mehr als sieben Jahren Krieg den Frieden zurückgewinnt. So schätzt die Journalistin Karin Leukefeld die Lage in dem Land ein. Sie verweist auf die Aktivitäten der USA und ihrer westlichen und arabischen Partner. Russland setzt sich dagegen nach ihren Beobachtungen aktiv für eine politische Lösung ein.

Auf ein Ende des Krieges in Syrien deute nichts hin, erklärte die Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld bei einem Vortrag am 23. Juni in Berlin. Sie sprach bei der Veranstaltung „Im Fadenkreuz des Imperialismus: Zur Situation in Syrien, im Irak und in Palästina“im „Marx Engels Zentrum“ Berlin. Sie stellte dabei die Frage: „Wird die westliche Wertegemeinschaft zulassen, dass in Syrien Frieden einkehrt?“ Leukefeld berichtet seit Jahren als eine von wenigen westlichen Journalisten über das Geschehen vor Ort und auch darüber, wie die Menschen damit umgehen.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20180628321352941-syrien-krieg-deutschlands-beteiligung/

Über die Lage in Syrien und die Schwierigkeiten eines objektiven Bildes

Tilo Gräser 22.06.2018

Seit sieben Jahren herrscht Krieg und Zerstörung in Syrien. Noch ist die Hoffnung auf Frieden nicht gestorben. Sie erhält weiter Nahrung. Das Land läuft aber Gefahr, wegen der Interessen innerer und äußerer Akteure gespalten zu werden. Darüber haben am Donnerstag in Berlin zwei Journalisten gesprochen, die in Syrien Unterschiedliches gesehen haben.

Um es vorweg zu sagen: Dies ist ein durchaus subjektiver Bericht, orientiert an der Frage, ob ein annähernd objektives Bild über die Konflikte und den Krieg in Syrien möglich ist. Wie schwierig das ist, zeigte am Donnerstag eine Veranstaltung in Berlin, in der es um die Lage in dem Land nach sieben Jahren Krieg ging. In der „Ladengalerie“ der Tageszeitung „junge Welt“ diskutierten die Journalistin Karin Leukefeld und der Zeitungsmitarbeiter und Aktivist Peter Schaber über das Thema – beziehungsweise versuchten sie es.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20180622321280496-syrien-lage-leukefeld/

