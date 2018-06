Riace in Kalabrien geht einen anderen Weg als das restliche Europa. Während Kriegsschiffe im Mittelmeer patrouillieren, Zäune gegen Flüchtlinge aus Afrika am hochgezogen werden und die Politik Immigranten als Feindbild Nummer eins entdeckt, hat der Bürgermeister von Riace, Domenico Lucano, sein Dorf zur Heimat der Flüchtlinge erklärt.

