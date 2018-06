Einwohner von Idlib: Weißhelme helfen Dschihadisten bei Vorbereitung von False-Flag-Chemieangriff (RT Deutsch)

Die Weißhelme haben „in offensichtlicher Vorbereitung eines weiteren False-Flag-Chemieangriffs“ Chemikalien, Schutzausrüstung und Kameras in das von Dschihadisten kontrollierte Idlib gebracht . Darüber informierten Augenzeugen das russische Versöhnungszentrum.

Ein Konvoi von sechs Fahrzeugen, die die Embleme der Weißhelme trugen, soll am Wochenende in der Hauptstadt der Provinz Idlib angekommen sein, so der Leiter des russischen Versöhnungszentrums, Generalmajor Alexei Zygankow, am Mittwoch gegenüber Journalisten.

Einer der Lastwagen war mit Raketen und Kanistern mit unbekannten Flüssigkeiten sowie Schutzausrüstung und Filmausrüstung beladen. Die Anwohner berichteten, dass sie vier Personen sahen, die Schutzausrüstung trugen und die Sprengköpfe mit jener Flüssigkeit und einem unbekannten Pulver befüllten. Der Konvoi soll dann in die Kleinstadt Maarat al-Numaan südlich von Idlib aufgebrochen sein.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/72141-einwohner-von-idlib-weisshelme-false-flag-syrien/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge