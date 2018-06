„Ein Deal zwischen Trump und Putin wäre für Europa ein Albtraum“, schreibt die Welt am 26. Juni 2018

„Worst-Case-Szenario für Europa“

Große Sorgen um Sanktionen: „Sollte Putin Trump einen Deal über die Abschaffung oder zumindest Lockerung der US-Sanktionen schmackhaft machen und im Gegenzug die Entschärfung in der Ostukraine versprechen, stünden damit auch die Europäer unter Zugzwang – und Merkels europäisches Sanktionsbündnis drohte nach vier Jahren zu bröckeln. Die Mehrheit für Russland-Sanktionen im US-Kongress ist allerdings groß und parteiübergreifend.“

„um das Treffen als einen Erfolg zu deklarieren“, brauche Putin „weitaus weniger als Trump.“

https://www.welt.de/politik/ausland/article178232612/USA-und-Russland-Ein-Deal-zwischen-Trump-und-Putin-waere-fuer-Europa-ein-Albtraum.html

