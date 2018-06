China: Annäherung mit der EU? (Heise.de)

Handelspolitische Gespräche zwischen Beijing, Brüssel und Paris in freundlicher Atmosphäre. In der Welthandelsorganisation WTO könnte die USA demnächst isoliert dastehen

Während die US-Regierung offensichtlich fest entschlossen ist, einen Handelskrieg mit China vom Zaun zu brechen und auch gegen Importe aus der EU neue Zölle erhebt (seit dem 22. Juni zahlt diese mit gleicher Münze zurück), nähern sich Brüssel und Beijing (Peking) in handelspolitischen Fragen ein wenig an.

weiter hier:

https://www.heise.de/tp/news/China-Annaeherung-mit-der-EU-4093321.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge