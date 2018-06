Bundestrainer Herberger, großer „Held“ von Bern war unter den Nazis Reichstrainer für den „Fußball unter dem Hakenkreuz“. Vor dem Berner Endspiel-Sieg bei der WM 1954 soll es Pervitin-Spritzen zum Aufputschen gegeben haben

Wissenschaftler sprechen inzwischen von Indizien, die darauf hinweisen, dass die Fußballweltmeister unter Bundestrainer Herberger 1954 vor dem Endspiel Spritzen mit dem Methamphetamin Pervitin verabreicht bekamen.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge