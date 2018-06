Vorwand für Militärschläge gegen Syrien? – Westen will Mandat der OPCW ausweiten (RT Deutsch)

27.06.2018

Westliche Staaten wollen das Mandat der OPCW ausweiten. Künftig soll die Organisation auch Schuldige bei Chemiewaffeneinsätzen benennen können. Moskau hält dagegen: Damit solle nur ein Vorwand für weitere Militärschläge gegen Syrien geschaffen werden.

Auf der Sondersitzung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) kam es am Dienstag zu einem Schlagabtausch zwischen Russland und Großbritannien. London will das Mandat der Organisation erweitern. Nach dem Willen der britischen Regierung soll die OPCW künftig bei Chemiewaffenvorfällen auch Schuldige benennen können.

Bisher dürfe sie nur sagen, „wann und wo Chemiewaffen eingesetzt wurden, aber nicht wer verantwortlich dafür ist“, sagte der britische Außenminister Boris Johnson. „Dies ist der Moment, um den globalen Bann chemischer Waffen zu erneuern“, so Johnson. Er forderte die Mitgliedsstaaten auf, den britischen Antrag zu unterstützen. Dem kamen zwanzig Staaten nach, darunter die USA und Deutschland.

„Die Experten der OPCW müssen endlich auch Fakten darüber sammeln dürfen, wer hinter dem Einsatz von Chemiewaffen steckt“, sagte Außenminister Heiko Maas gegenüber Süddeutschen Zeitung.

Moskau sprach sich entschieden gegen den britischen Vorstoß aus. Denn ein solcher Schritt könnte die Organisation zu einem politischen Werkzeug machen und das gesamte internationale Sicherheitssystem untergraben, so Russlands Einwand.

Der britische Antrag stelle „eine direkte Invasion der exklusiven Vorrechte des UN-Sicherheitsrates dar“, sagte der Leiter der russischen Delegation Georgi Kalamanow in seiner Rede auf der Konferenz. Er fügte hinzu, dass damit auch „die Autorität der OPCW und die Integrität des CWÜ (Chemiewaffenübereinkommens)“ untergraben werde.

Der russische Vertreter kritisierte die Versuche des Vereinigten Königreichs, die OPCW von einem Gremium, das sich auf die „technische Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Anforderungen des CWÜ konzentriert“, in eine „quasi-staatsanwaltschaftliche, polizeiliche und forensisch-medizinische Struktur“ umzuformen.

„Ein solcher Kurs hat unvorhersehbare Folgen“, warnte Kalamanow. „Führt das nicht zum Zusammenbruch des globalen Systems der Nichtverbreitung (chemischer Waffen) oder gar zum Zusammenbruch des gesamten internationalen Sicherheitssystems, das nach dem Zweiten Weltkrieg mit der zentralen Rolle der UNO und ihres Sicherheitsrates in internationalen Angelegenheiten errichtet wurde?“, fragte der russische Vertreter.

Chan Scheichun und Moskaus Lehre aus der Vergangenheit

Selbst unter ihrem derzeitigen Mandat missbrauche und verletze die OPCW zuweilen ihre eigenen Regeln, stellte Kalamanow fest und erinnerte dabei an die Untersuchungen von Chemiewaffenvorfällen in Syrien. So habe die OPCW in einigen Fällen ihre Untersuchung „aus der Ferne“ durchgeführt, gegen das Kernprinzip der Beweismittelkette verstoßen und sich auf angebliche Beweismittel von voreingenommenen und unzuverlässigen Parteien gestützt, wobei andererseits die Argumente und Daten der Regierung in Damaskus völlig ignoriert worden seien.

Kalamanows Aussagen erfolgten vor dem Hintergrund der Erfahrung mit der Fact-Finding-Mission (FFM) des sogenannten Joint Investigative Mechanism (JIM), einem gemeinsamen Untersuchungsteam der Vereinten Nationen und der OPCW. Dieses hatte den Auftrag, die Verantwortlichkeit für den Giftgaseinsatz im syrischen Chan Scheichun im April 2017 festzustellen. Bei dem Vorfall starben über 80 Menschen. Die US-Regierung griff daraufhin einen Flugplatz der syrischen Luftwaffe mit Marschflugkörpern an.

Auch nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz Anfang April dieses Jahres in Duma, bei dem vieles für eine Inszenierung durch die Aufständischen spricht, griffen die USA – im Verbund mit Großbritannien und Frankreich – syrische Einrichtungen aus der Luft an.

