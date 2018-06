Die Bandung-Konferenz eine Versammlung der besitzlosen Völker dieser Welt, die sich sowohl vom Nordatlantikpakt der kapitalistischen Staaten als auch vom Pakt der sozialistischen Staaten abwandten, um den Weg der sogenannten Bewegung der Blockfreien zu beschreiten.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/333571.der-traum-der-besitzlosen.html

