Einige Aktionen in Eberswalde gegen die Truppenverlegung an die Grenze Russlands organisiert von DKPler aus Brandenburg. Dabei ein DKPler aus Berlin und einem aus der Partei Die Linke. Juni 2018

http://mona-lisa.org/Army-Go-Home-Truppenstransporte-Stoppen/

