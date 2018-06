Nelson Mandela Foundation – Eine Million T-Shirt Kampagne – Madiba Mandelas Weisheit, Vision und Vermächtnis

Die offiziellen T-Shirts zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela im Jahr 1918 sollen als Teil einer breiteren Kampagne verkauft werden, um die Initiativen der Nelson Mandela Foundation zu unterstützen.

Das T-Shirt zeigt Mandelas Gesicht bestehend aus 240 Wörtern, die wichtige soziale Werte aufzeigen und mit Madiba Mandelas Weisheit, Vision und Vermächtnis verbunden sind.

Die Jubiläumskampagne der Nelson Mandela Foundation will Plattformen schaffen, über die Einzelpersonen über das Vermächtnis reflektieren können, das Mandela, Südafrikas erster demokratisch gewählter Präsident, dem Land und der Welt hinterlassen hat.

Die Kampagne zielt darauf ab, eine Gesellschaft zu schaffen, die auf den Werten basiert, für die Mandela stand: Integrität, Leidenschaft, Respekt, Service, Transformation und Transparenz.

Die T-Shirts werden in Südafrika hergestellt. Ziel ist es, Madiba zu ehren, indem zwischen Juni und Ende der 100 Jahre Mandela Kampagne die T-Shirts eine Million mal verkauft werden.

Die Öffentlichkeit wird aufgerufen, an den Mandela Fridays teilzunehmen, bei denen die T-Shirts jeden Freitag bei der Arbeit und in der Öffentlichkeit getragen werden.

