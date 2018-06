24.06.2018

Seit der westlichen Intervention 2011 haben die USA 550 Drohnenangriffe in Libyen durchgeführt. Im Jahr 2016 führte das US-Militär innerhalb von vier Monaten 300 Angriffe durch und damit mehr als in Somalia, Jemen oder Pakistan zusammen im gesamten Jahr.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/international/71919-libyen-mehr-als-doppelt-so-viele-drohnenangriffe-usa-obama/

