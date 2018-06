Tilo Gräser, 24.06.2018

Mit einer Kundgebung hat die Friedensbewegung am Freitag in der deutschen Hauptstadt an den 77. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion erinnert. Dabei haben Sänger und Redner an den Krieg und die damaligen Lügen über die „Gefahr aus dem Osten“ erinnert sowie vor den Folgen der heutigen Lügen gegen Russland gewarnt.

Siehe: https://de.sputniknews.com/politik/20180624321290774-nie-wieder-barbarossa-demo-gegen-russland-hetze/

