Rede von Bruno Mahlow – Hetze gegen Russland – Nicht in unserem Namen! Kundgebung Berlin 22.6.18

Bruno Mahlow wurde 1937 als Kind kommunistischer Emigranten in Moskau geboren. Seit 1947 lebt er in Berlin. Nach dem Abitur und sechs Jahren Studium am Institut für Internationale Beziehungen in Mos­kau trat er in den diplomatischen Dienst der DDR ein, und war u. a. Erster Sekretär der Botschaft in Peking. Seit 1967 war Bruno Mahlow im Apparat des ZK der SED tätig, von 1973 bis 1989 stellvertretender Leiter der Abteilung Internationale Verbindungen, und danach bis zum Ende deren Leiter. Ab 1990 war er Berater der Internationalen Kommission beim Parteivorstand der PDS, heute gehört er dem Ältestenrat der Partei Die Linke an.

Hier spricht er auf der Kundgebung in Berlin vor der Neuen Wache, organisiert von der Friedensskoordination Berlin.

