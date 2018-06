Gegen Russen und Deutsche: Warschau verbündet sich mit London

Polen weitet seine Bündnisse gegen Russland aus. Der britische Außenminister Boris Johnson und Verteidigungsminister Gavin Williamson sind zu einem offiziellen Besuch nach Warschau gereist.

Bei ihrem Treffen mit den polnischen Kollegen haben sie vereinbart, die militärische und diplomatische Zusammenarbeit zu stärken. Der Widerstand gegen Russland gehört zu den Prioritäten beider Seiten.

https://de.sputniknews.com/kommentare/20180622321281999-polen-grossbritannien-buendniss-gegen-russland/

