Berlin: Atlantic Council ehrt Madeleine Albright und Bana Alabed mit Freedom Award (RT Deutsch)

Die NATO-nahe Denkfabrik Atlantic Council wird in Berlin die Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright und die syrische Kinderaktivistin Bana Alabed mit dem Freedom Award 2018 ehren. Im Vorjahr ging der Preis an NATO-Kräfte in Osteuropa und US-Sicherheitsberater Brzezinski.

Mit den Freedom Awards werden Personen geehrt, die, so heißt es, „die Sache der Freiheit weltweit verteidigen und vorantreiben“. Der Preis wird diese Woche in Berlin verliehen. Doch die diesjährigen Nominierungen haben im Internet für einige irritierte Reaktionen gesorgt.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/international/71804-nato-denkfabrik-atlantic-council-ehrt-albright-und-alabed/

