Südkoreas Staatschef verrät gemeinsames Ziel mit Putin: Friedensförderung und die Erzielung der Denuklearisieung auf der Koreanischen Halbinsel (sputniknews)

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat gegenüber russischen Medien erklärt, dass er ein gemeinsames Ziel mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin hat.

„Ich und Präsident Wladimir Putin haben ein gemeinsames Ziel: das sind die Friedensförderung und die Erzielung der Denuklearisieung auf der Koreanischen Halbinsel. Das wird unbedingt zur Aktivierung der wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur der zwei Koreas führen“, wird Südkoreas Präsident von russischen Medien zitiert.

https://de.sputniknews.com/politik/20180620321241471-suedkorea-russland-putin-ziel/

