Der Fall Skripal und die Bundesregierung: Die Luft wird immer dünner (RT Deutsch)

21.06.201

Das Schauspiel auf den Bundespressekonferenzen wiederholt sich seit Wochen, wenn Fragen zum Fall Skripal gestellt werden. Die Regierungsseite verweigerte klare Auskünfte, gibt gewundene Antworten und verteidigt ihre Position entgegen jeder Logik und Faktenlage.

von Erik Frisch

Gäbe es eine starke Opposition im Bundestag, hätte der Fall Skripal bereits eine schwere Regierungskrise ausgelöst. Spätestens nach den Äußerungen des tschechischen Präsidenten Zeman über die Nowitschok-Forschungen im Rahmen der NATO war klar, dass es sich hier um einen schwerwiegenden Skandal handelt.

Es stellen sich in diesem Zusammenhang mehrere Fragen:

Wusste Kanzlerin Angela Merkel von der Verfügbarkeit des Novitschok-Materials im Bereich der NATO? Falls ja, hat auch sie bewusst mit falschen Unterstellungen agiert, als sie Russland beschuldigte.

Wusste sie es nicht? Dann müsste der BND diese entscheidenden Tatsachen über zwei Monate lang vor der Kanzlerin verheimlicht haben, und damit vor der Weltöffentlichkeit. Der BND hätte in dem Fall seine Befugnisse eigenmächtig überschritten und ein schweres Versagen seiner geheimdienstlichen Kompetenz an den Tag gelegt. Der BND ist verpflichtet, die Bundesregierung in solchen Angelegenheiten des „Staatswohls“ rechtzeitig zu informieren.

