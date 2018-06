Stopp Air Base Ramstein 2018 – Nein zu Drohnen, Aufrüstung und Krieg!

Als hätten wir nicht schon genug Kriege und Konflikte in der Welt, als würden nicht schon jetzt viel zu viele Waffen weltweit täglich töten. Nein, es geht immer noch schlimmer: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschließt die Anschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen. Damit wäre der nächste Völkerrechtsbruch deutscher Politik vorprogrammiert, da Drohnen im wesentlichen unschuldige Zivilisten töten. Die deutsche Kampfdrohne soll im Leasing-Verfahren über 1 Milliarde Euro kosten.

Frau von der Leyen will aber noch mehr Geld: Sie fordert in dieser Legislaturperiode 12 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr. Der Bundeswehrverband fordert sogar eine Erhöhung um 15 Milliarden Euro. Ja, wir nähern uns rasant dem 2%-Ziel der NATO, welches die Bundeskanzlerin genauso aktiv unterstützt wie der Außenminister. Das wären dann fast 75 Milliarden Euro für Krieg und Aufrüstung. Wieviel Schulen, wieviel Kindergärten, wieviel Pflege, wieviel Infrastruktur könnte davon finanziert werden? Was könnten wir nicht alles für die Menschen, die vor unseren Kriegen geflüchtet sind und die Ärmsten in unserem Lande tun?

Nein, stattdessen vergeuden wir es für Krieg und Aufrüstung. Alle Waffen, die entwickelt und angeschafft werden, werden auch eingesetzt. Entweder durch die Bundeswehr und die NATO oder wir exportieren den Tod.

Können wir den Wahnsinn noch stoppen? Dazu sind jetzt mehr und größere Aktionen notwendig. Wir müssen wieder Eindruck machen, durch phantasievolle, direkte, mutige und ideenreiche Aktionen.

Ramstein ist sicher eine der besten Gelegenheiten Gesicht für den Frieden zu zeigen. Das Programm ist bunt, vielfältig und aktiv. Deshalb, für alle, die das, was die Regierenden machen nicht hinnehmen wollen, die sich unwohl fühlen, die sauer sind oder die meinen, das Geld kann sinnvoller ausgegeben werden: Kommt zu den Ramstein Protesten 2018! Die Air Base Ramstein steht für all das: Kriege, Drohnen und ungeheure Verschwendung. Deshalb ziehen wir auch 2018 wieder mit vielen vor die Air Base Ramstein und einige von uns wollen sie sogar blockieren.

