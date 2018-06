Die Leute, die die Schuhe herstellen arbeiten für mega wenig Geld und unter schlechten Bedingungen. An jedem verkauften „Sneaker“, auf deutsch Turnschuh, der

durchschnittlich 120 Euro kostet, gehen 45 Euro an den Einzelhandel, 26 Euro gehen

an den Markenkonzern, und diejenigen, die die in der Schuhfabrik arbeiten bekommen 2,50 Euro.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge