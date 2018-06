18.06.2018

Laut einer aktuellen Studie der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung ist RT Deutsch ein Propaganda-Instrument des Kreml, das mit Journalismus nichts am Hut hat. Die darin erhobenen Vorwürfe und Behauptungen halten einer Überprüfung jedoch nicht stand.

Siehe: https://deutsch.rt.com/inland/71516-manipulation-statt-wissenschaft-wie-fdp-stiftung-stimmung-gegen-rt-deutsch-macht/

