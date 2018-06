Hudeida unter Feuer, Saudisches Militärbündnis greift jemenitische Hafenstadt an – von Knut Mellenthin (junge Welt)

Die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz hat am Sonntag Luftangriffe auf den Flughafen im jemenitischen Hudeida geflogen, der gegenwärtig immer noch von der schiitischen Organisation Ansarollah kontrolliert wird. Das berichten sowohl saudische Medien als auch jene der Ansarollah. Zudem bestätigten deren offizielle Nachrichtenagentur SABA wie auch der saudische Sender Al-Arabija, dass die Flieger der Militärallianz fünf Angriffe auf den Hafen der Stadt geflogen hätten.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/334297.hudeida-unter-feuer.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge