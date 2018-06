Filmverbot von Einsätzen der israelischen Armee (RT Deutsch)

Um ihre Verbrechen an den Palästinensern zu verbergen …

Es gibt nichts zu sehen! Israelische Minister billigen umstrittenes Filmverbot von Einsätzen der IDF

Ein umstrittener Gesetzentwurf, der das Filmen von IDF-Soldaten kriminalisiert, ist vom israelischen Regierungskomitee vorgelegt und vom Ministerkomitee für Gesetzgebung gebilligt worden. Generalstaatsanwalt Avichai Mendelblit sagte jedoch, er halte den Gesetzentwurf aus verfassungsrechtlicher Sicht für „problematisch“ und fügte hinzu, dass er ihn vor Gericht nicht werde verteidigen können.

Der Gesetzesentwurf sieht Haftstrafen von bis zu fünf Jahren für jeden vor, der israelische Verteidigungskräfte (IDF) filmt oder fotografiert und das so gewonnene Material veröffentlicht, mit dem Ziel, „den Kampfgeist der Soldaten zu schädigen“. Der Gesetzesentwurf soll in dieser Woche im Parlament diskutiert werden.

Die Gesetzgebung hat wütende Reaktionen von verschiedenen Menschenrechtsgruppen und Aktivisten hervorgerufen, die die von israelischen Soldaten begangenen Übergriffe dokumentieren.

Menschenrechtsverletzungen durch Soldaten unter Strafe stellt

(PN) 26.05.18 – Das israelische Parlament, die Knesset, wird am morgigen Sonntag über einen Gesetzesentwurf beraten, der zukünftig das Fotografieren und Filmen von israelischen Soldaten bei ihren Einsätzen unter Strafe stellt, wenn damit beabsichtigt ist, die Soldaten in ein schlechtes Licht zu rücken. Explizit richtet sich das Gesetz gegen israelische Menschenrechtsorganisationen, die regelmäßig Verbrechen israelischer Soldaten dokumentieren.

Eingebracht hatte das Gesetz am Donnerstag der Vorsitzende des Yisrael Beiteinu Blocks in der Knesset, Robert Ilatov, mit Unterstützung seines Parteivorsitzenden, dem rechten israelischen Verteidigungsminister, Avigdor Lieberman.

