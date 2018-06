Samstag, den 23. Juni 2018 um 20 Uhr

Fotoausstellung von Antonio Sempere

Moderation: Maga Navarrete, Pressenza Berlin

„Die serbische Hölle“ Sammlung von informativen Fotografien und journalistischen Berichten über die Lebensbedingungen von Flüchtlingen, die an den Grenzen Serbiens zur Europäischen Union gefangen sind, und „Am Fuße des Zauns“ über die lange Reise und was Migranten erwartet, die sich entscheiden, in das „gelobte Land“ Europas zu gehen.

