UNO lehnt Waffenstillstandsplan für jemenitischen Hafen ab. Washington und London gegen die Forderung von Saudi-Arabien angeführten Angriff zu stoppen (antikrieg.eu)

Jason Ditz

Ein schwedischer Aufruf an den UN-Sicherheitsrat für einen sofortigen Waffenstillstand im jemenitischen Hafen von Hodeidah wurde während einer geschlossenen Sitzung am Freitag abgeschmettert. Sowohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch das Vereinigte Königreich haben sich gegen die Maßnahme ausgesprochen, mit der verhindert werden soll, dass saudi-geführte Truppen einen Hafen angreifen, der für die Versorgung von 8,4 Millionen Zivilisten maßgeblich ist.

Das Vereinigte Königreich bestand darauf, dass das Treffen als geschlossene Sitzung abgehalten wird, was bedeutet, dass während der Anhörung abgegebene spezifische Bemerkungen und die Wiederholung der Äußerungen von UNO-Beamten über die humanitäre Krise, die Millionen von Menschen zu töten droht, für die Öffentlichkeit nicht sichtbar sein werden.

Die Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika haben sich nicht öffentlich dazu geäußert, warum sie gegen den Waffenstillstand sind, aber es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Saudis die Stadt wirklich angreifen wollen. Die britische Botschafterin Karen Pierce sagte, die Opposition ihres Landes beruhe ausschließlich auf „dem britischen nationalen Interesse“.

Es ist nicht eindeutig klar, wie es im nationalen Interesse Großbritanniens liegt, die Lieferung von Lebensmitteln an jemenitische Zivilisten zu verhindern. Das ist wahrscheinlich eine verkürzte Form zu sagen, dass auch sie das saudische Interesse an der Einnahme der Stadt unterstützen, und dass das Interesse darin besteht, weiterhin Waffen an die Saudis zu verkaufen, um damit die Jemeniten weiterhin zu bombardieren.

http://www.antikrieg.eu/aktuell/2018_06_16_uno.htm

