Iwan Danilow 15.06.2018

Gleich zwei diplomatische Quellen behaupteten neulich, US-Präsident Donald Trump hätte bei dem jüngsten G7-Gipfeltreffen in Kanada seinen Kollegen gesagt, dass die Krim Russland gehöre. Das soll er damit begründet haben, dass die meisten Krim-Einwohner Russisch sprechen.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/kommentare/20180615321179764-trump-krim-gipfel-g-sieben/

