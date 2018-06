UNO zieht sich zurück, da die prosaudischen Angriffe in der Nähe des jemenitischen Haupthafens zunehmen Angriffe eskalieren, während die UNO letzte Anstrengungen unternimmt, um Angriffe zu vermeiden (antikrieg.com)

Jason Ditz

Die Zusammenstöße eskalieren einige Kilometer vor dem großen jemenitischen Hafen al-Hodeidah, während saudi-unterstützte Angreifer weiter die Küste hinauf in Richtung der Stadt mit 600.000 Einwohnern vorrücken und die schiitischen Houthi-Rebellen bekämpfen.

In den vergangenen Tagen wurden mehr als 600 Menschen bei Kämpfen rund um den Hafen getötet. Als letzter Hafen, der von den nördlichen Rebellen kontrolliert wird, ist er die einzige Quelle für humanitäre Hilfe für Millionen von Menschen im nördlichen Jemen.

Menschenrechtsgruppen haben davor gewarnt, dass der Sturz von Hodeidah schnell zum Tod von Hunderttausenden und möglicherweise zu einer Hungersnot im Norden führen könnte. Die UNO hat sich bemüht, einen Weg zu finden, den Angriff zu vermeiden.

Es gab allerdings einige Vorschläge, dass die Houthis die Hafenstadt der UNO zur Verwaltung übergeben könnten, um zu verhindern, dass sie angegriffen oder der Hafen für humanitäre Hilfe gesperrt wird. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass in den letzten Tagen große Fortschritte erzielt wurden.

Und während die UNO ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzt, scheinen sie sich auch darauf vorzubereiten, zu scheitern, da sie glauben, dass ein Angriff der Truppen der Vereinigten Arabischen Emirate auf Hodeidah unmittelbar bevorsteht. UNO-Mitarbeiter, die aus dem Hafen heraus operieren, werden bereits in Erwartung der bevorstehenden Katastrophe abgezogen.

http://antikrieg.com/aktuell/2018_06_12_uno.htm

