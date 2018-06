Papst Francis schickt einen Rosenkranz an Brasiliens Ex-Präsidenten Lula, politischer Gefangener seit 67 Tagen.

Der Präsident erhielt den Rosenkranz an der Bundespolizei Zentrale in Curitiba.

O papa Francisco enviou um rosário ao presidente Lula, preso político há 67 dias. O presidente recebeu o terço na sede da Polícia Federal em Curitiba. Foto: Claudio Kbene pic.twitter.com/QzqYJgTfN4 — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) June 11, 2018

