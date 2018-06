12.06.2018

Damit der Iran nicht zum einzigen Land in der Region mit Atomwaffen werde, hält Saudi-Arabien mit Plänen zur eigenen atomaren Bewaffnung nicht länger hinterm Berg. Mutmaßlich hat Israel nun damit begonnen, dem Königshaus entsprechendes Know-how zu verkaufen.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/71286-partner-israels-tel-aviv-hilft-saudi-arabien-atomwaffenprogramm/

