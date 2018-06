Ein Einblick in den „Tiefen Staat“: Berichte aus dem Zentrum der Macht – Die Entstehung des American Deep State (Nachdenkseiten)

Ein Einblick in den „Tiefen Staat“, der vor allem seit Trump stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit rückt…

Das Buch „The Secret Team“ von L. Fletcher Prouty ist eine Art Code, der Zugang zu einer Parallelwelt verschafft, die den Bürgern normalerweise verborgen bleibt. Geschichten, die man ins Reich der Fantasie verbannen würde, werden nachvollziehbar und damit wirklich. Der Offizier, CIA-Agent und Regierungs-Berater Prouty hatte Einblicke in die innersten Zirkel der Macht und berichtet in seinem zunächst dubios vom Markt verschwundenen Buch packend vom Erstarken der CIA und ihrem destruktiven Einfluss auf die US-Politik.

Zum Artikel: https://www.nachdenkseiten.de/?p=44360#more-44360

Auszüge:



Das Buch „The Secret Team“ von L. Fletcher Prouty verschafft einen tiefen Einblick in die Machtstrukturen der führenden Weltmacht USA. Streckenweise fühlt man sich wie im Weißen Haus oder im Pentagon sitzend. Man beginnt fast unmittelbar zu fühlen, wie es dort zu Entscheidungen kommt, und vor allem, wie diese beeinflusst werden. Dabei handelt es sich um keinen Roman, keine Fiktion, keinen Hollywood-Film mit perfekt nachgestellten Szenen. Nein, es handelt sich um ein weitestgehend autobiographisches Werk. Es ist der Bericht von jemandem, der mittendrin war – bis hinein in die obersten Zirkel der Macht.

(…)

Durch Manipulation ans Ziel

Oft sind die Zustimmungen der oberen Entscheidungsträger nicht wirklich umfassend, aber werden von den DCIs und Deputy DCIs (Direktor und Stellvertretender Direktor der CIA) in der Befehlskette bis hin zu den tatsächlich Ausführenden umgedeutet. So z.B. auch bei der erwähnten Schweinebucht-Invasion, zu der weder Eisenhower noch der oberste Militär Lyman Lemnitzer (Chairman of Joint Chiefs of Staff) je ihre Zustimmung gegeben hatten, geschweige denn, dass sie die Ausmaße der Vorbereitungen kannten, die bereits stattfanden. Eisenhower hatte lediglich zugestimmt, eine begrenzte Anzahl von Exil-Kubanern zu trainieren und mit leichten Waffen auszustatten. Die CIA machte daraus eine Invasions-Armee mit kubanischen Piloten, die ausgebildet wurden, mit Bombern, für die eigens Militärflughäfen in Guatemala und Nicaragua eingerichtet wurden sowie Schiffen zur Unterstützung und Landung der Invasionstruppen.

(…)

Wer steuert die Geopolitik?

Mit jedem Vorfall, von dem Prouty erzählt, jedem Ränkespiel, das er schildert, werden die Funktionsmuster der verdeckten Operationen der CIA klarer. Das Außergewöhnliche an Proutys Buch ist, dass er gleichzeitig immer wieder die geopolitischen Bezüge der Geschehnisse in ihren jeweiligen historischen Situationen aufzeigt. So z.B. die Hergänge um den „Absturz” des Spionageflugzeugs U-2 und die unmittelbar daraufhin erfolgte Absage des im Frühjahr 1960 geplanten historischen Gipfeltreffens zwischen Eisenhower und Chruschtschow, das den Beginn einer umfassenden Friedensinitiative zwischen den beiden Machtblöcken hätte markieren sollen. Wie man so ein Flugzeug im gewünschten Moment am richtigen Ort zum „Absturz“ bringt, wer das veranlassen kann und den eigentlichen Tathergang durch „Cover“ (Lügengeschichten und Geheimhaltung) immer plausibel abstreiten kann („plausible Deniability“), der hält die eigentliche Steuerungsfunktion in seinen Händen. Nahezu unsichtbar wie an den Fäden einer Marionette steuert er die Aktionen der Entscheidungsträger (und nicht nur die der USA) so, dass diese zu reinen Reaktionen auf das vor ihnen grandios inszenierte Schauspiel verkümmern. Das Schauspiel selbst besteht etwa aus verdeckten Kampfeinsätzen/False Flag Aktionen (Special Forces), Medienmanipulation, Fake-Informationen, Finanztransaktionen etc.

(…)

