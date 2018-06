Dienstag 21.45 Uhr auf arte – Dokumentarfilm „Türsteher Europas – Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll“

Das ZDF sendet die Doku in leicht veränderter Fassung am 16. August um 22.15 Uhr.

Sie basiert auf unserem Buch „Diktatoren als Türsteher“, das 2017 im Ch.

Links Verlag erschienen ist.

Zwischen November 2017 und Februar 2018 haben wir mit dem Regisseur Jan M.

Schäfer und Kameramann Thomas Schneider („Das Kongo-Tribunal“) in der

Elfenbeinküste, Burkina Faso, Niger, Senegal, Uganda, Sudan, Polen,

Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland gedreht.

Ab September wird es eine eigene Vorführversion des Films geben, die etwa

65 Minuten lang sein wird. Diese wird auf europäische „Presenter“

verzichten und mehr afrikanische Stimmen zu Wort kommen lassen, die es

nicht in die Fernsehfassungen geschafft haben.

Trailer: https://www.arte.tv/de/videos/078195-000-A/tuersteher-europas/. Ab morgen und bis zum 11. Juli ist der Film auch in der Mediathek zu sehen. Hier nochmal der Link zu Buch: http://www.christoph-links-verlag.de/index.cfm?view=3&titel_nr=959

