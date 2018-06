Vertreter der United National Antiwar Coalition (UNAC) reist nach Ramstein und Brüssel um gegen die NATO in Europa zu protestieren

Die UNAC wird diesen Sommer zu zwei wichtigen Protesten in Europa einen Vertreter entsenden: in der letzten Juniwoche in Deutschland auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein, die eine Schlüsselrolle in der Drohnenkriegsführung der USA spielt, und am 10.-11. Juli in Brüssel , wo die NATO ihren jährlichen Gipfel in ihrem neuen internationalen Hauptquartier abhalten wird. UNAC hat eine starke Vergangenheit im Kampf gegen die NATO, einschließlich einer führenden Rolle bei der Organisierung der 15.000 Demonstranten in Chicago, als die NATO 2012 dort tagte, und auch bei Protesten bei NATO-Gipfeln in Europa in den Jahren 2014, 2016 und 2017. Unsere Teilnahme ist wichtig beim Aufbau einer internationalen Bewegung gegen US-Kriege.

