Laut Meldung der britischen Nachrichtenagentur Reuters will Pentagon das Raketenabwehrsystem THAAD auf die US Air Base Ramstein verlegen

Nach einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur Reuters will das Pentagon sein

modernstes Raketenabwehrsystem THAAD auf die US Air Base Ramstein verlegen. Die US-Streitkräfte sollen bereits Vorgespräche über die Verlegung ihres modernsten Raketenabwehrsystems nach Deutschland geführt haben; damit solle die Verteidigung Europas verstärkt werden. Diese Information stammt aus zwei Quellen, die mit dieser Frage befasst sind, und könnte nach Meinung von Experten neue Spannungen mit Moskau auslösen.

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP07618_050618.pdf

