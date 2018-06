Freude, Frust und Frauenfeindschaft: Ein außergewöhnlicher Parteitag – VIDEO (sputniknews)

Der Bundesparteitag der Partei die Linke in Leipzig wird allen Anwesenden wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben: Bestimmt wurde er von außergewöhnlich emotionalen Debatten, Auseinandersetzungen in der Flüchtlingsfrage und schließlich von einem Showdown zwischen Parteichefin Katja Kipping und der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht.

Sputnik war für Sie an allen drei Tagen der Veranstaltung vor Ort, hat die Stimmung im Congress Center Leipzig eingefangen und hinter die Kulissen geschaut. Hier der Bericht und unser Fazit des Bundesparteitag.

Zum Video: https://de.sputniknews.com/politik/20180610321107344-parteitag-linke-kipping-wagenknecht/

