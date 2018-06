Inmitten der Sahara errichtet die US Air Force derzeit ein Basislager für bewaffnete Drohnen. Es ist das größte Truppenbauprojekt in der Geschichte der USA. Ein Zentrum im Kampf gegen den Terror in Afrika, das nicht nur das stärkste, sondern auch das umstrittenste werden könnte – unter anderem wegen der Kosten.

