Tumultartige Zustände nach Rede von Wagenknecht auf DIE LINKE Parteitag

Heftige Auseinandersetzungen unter den Delegierten provozierte die mit Spannung erwartete Rede von Sahra Wagenknecht. Während die einen die Worte der Fraktionschefin durch lautes Jubeln unterstützten, ertönten von den anderen immer wieder Buh-Rufe, vor allem bei dem Thema der offenen Grenzen.

„Ich erwarte nicht, dass alle meine Meinung teilen, aber ich erwarte eine solidarische Debatte“, sagte Wagenknecht.

Statt einer Debatte ließen sich die Genossen zu einer emotional geführten Auseinandersetzung hinreißen. Die Diskussionen waren so heftig, dass per Abstimmung beschlossen wurde, zusätzliche 60 Minuten für eine Debatte über die Rede von Wagenknecht anzuberaumen.

Zur Rede von Sahra Wagenknecht https://www.youtube.com/watch?v=02Zw1gUdGpQ

Oskar Lafontaine #2: Die linke Sammlungsbewegung

https://www.youtube.com/watch?v=jlmcHcgLh9M&feature=youtu.be

DIE LINKE vor dem Parteitag – „Dieser Weg führt nicht weiter“

Die Lage in der Partei DIE LINKE ist ernst. Sie steckt in der 10%-Falle und verliert weiter bei Menschen mit geringem Bildungsstand, bei Arbeitern und Arbeitslosen. Sie legt zu bei Akademikern. Die Polarisierung zwischen Fraktionsführung und Parteiführung lähmt zudem. Freilich, die Ausgangslage ist nicht einfach, aber Selbstkritik muss in dieser Situation schon sein. Liegt also die gefühlte Stagnation nur an äußeren Umständen oder haben auch eigene Fehler und falsche Strategien hierzu geführt?

https://www.nachdenkseiten.de/?p=44310

Seid willkommen, Verdammte dieser Erde

No Border, No Nation: Wie ein moralisch motivierter Kurzschluss DIE LINKE zu zerstören droht

Hans Thie stellt die Frage: Die Bundesrepublik öffnet im nationalen Alleingang einschränkungslos ihre Grenzen. Was würde passieren? – und versucht die No-Border-Position in praktischer Anwendung zu durchdenken.

Hier: www.hansthie.de/seid-willkommen-verdammte-dieser-erde/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge