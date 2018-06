Putin: Russland hat G8 nie verlassen und würde alle Mitgliedstaaten gerne in Moskau empfangen

https://de.sputniknews.com/politik/20180610321093128-russland-g8-nicht-verlassen/10.06.2018

Russland ist nie aus der G8 ausgestiegen und würde alle Mitgliedstaaten gerne in Moskau empfangen. Dies erklärte der russische Präsident Wladimir Putin beim Pressebriefing in China.

„Was Russlands Rückkehr in die „Sieben“, die „Acht“ betrifft: Wir sind nicht aus ihr ausgestiegen. Unsere Kollegen haben sich seinerzeit aus bekannten Gründen geweigert, nach Russland zu kommen. Bitte, wir werden uns freuen, alle dort zu sehen, bei uns in Moskau“, so Putin.

