Putin hofft, dass Trump sein Russland-Versprechen doch noch einlöst

Russlands Präsident Wladimir Putin hält es seinem US-Amtskollegen Donald Trump zugute, dass dieser trotz des Widerstandes der Kritiker seine Wahlversprechen doch erfüllt. Er hoffe, dass der US-Staatschef auch sein Russland-Versprechen einlösen werde, sagte Putin in einem TV-Interview.

„Man kann die Entscheidungen des US-Präsidenten unterschiedlich beurteilen. Auch wenn es Vieles zu kritisieren gibt, ist aber der Umstand zu beachten, dass Trump seinen Wahlversprechen nachkommt“, sagte Putin in dem Interview des russischen Senders Vesti.

Er erinnerte daran, dass Trump während des US-Wahlkampfes unter anderem versprochen hatte, Amerikas Beziehungen zu Russland zu verbessern.

„Ich hoffe, dass auch dieses Versprechen in Erfüllung gehen wird“, sagte Putin. Russland jedenfalls sei dazu bereit. „Der Ball liegt nun bei der amerikanischen Seite.

