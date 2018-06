Medien: G7 beschließen „Schnelleinsatz-Einheit“ gegen Russland

https://de.sputniknews.com/politik/20180609321078292-g7-schnell-einsatz-einheit-gegen-russland/09.06.2018



Die sieben führenden Industrienationen (G7) haben bei ihrem Gipfel in Kanada die Bildung einer „Schnelleinsatz-Einheit“ („Rapid Response Unit”) beschlossen, um „feindliche Aktionen“ zu kontern. Die Liste reicht von „Hackerangriffen bis Giftanschlägen“, wie die Zeitung „The Guardian“ berichtet.

Die Anregung ging dem Blatt zufolge von der britischen Premierministerin Theresa May aus. Diese soll damit auf die Forderung des US-Präsidenten Donald Trump reagiert haben, Russland wieder in den Kreis der führenden Industrienationen aufzunehmen.

May lehnte Trumps Vorstoß ab und machte Russland erneut für den angeblichen Giftanschlag im britischen Salisbury verantwortlich. Moskau solle seine „Vorgehensweise ändern“, forderte May. (…)

