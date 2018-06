Lawrow: Russland hat nie um Rückkehr zu G8 gebeten

.“Russland kommt laut dem Außenminister Sergej Lawrow auch ohne das G8-Format hervorragend aus und hat nie um eine Wiederaufnahme gebeten.

„Als der Beschluss getroffen wurde, dass unsere westlichen Partner nicht mehr an der G8 teilnehmen und zu ihrem Format G7 zurückkehren würden, haben wir das einfach als ihre Entscheidung wahrgenommen und arbeiten in anderen Formaten hervorragend weiter. Bei der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, bei BRICS und insbesondere bei G20 werden unsere Herangehensweisen geteilt“, sagte Lawrow bei einem Gespräch mit dem russischen Sender „Perwyj Kanal“.

Im Rahmen der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) könne man nicht auf Ultimaten ausweichen. Er bezeichnete die G20 als Mechanismus zum Erreichen einer Übereinstimmung und als das zukunftsfähigste Format der multilateralen Diplomatie.

https://de.sputniknews.com/politik/20180609321088066-russland-g8-rueckkehr-lawrow/09.06.2018

