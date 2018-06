G-7: Einig bei Vorwürfen gegen Russlands Destabilisierungsmaßnahmen (Heise.de)

Thomas Pany, 09. Juni 2018

Mit dem Rapid Response Mechanism (RRM) soll ein neuer „Abwehrmechanismus gegen Fake News“ geschaffen werden

Beim Handelsstreit sind die G-7-Teilnehmer substantiell nicht weitergekommen. Die einzigen positiven Signale wurden in Form des Seifenopern-Journalismus übermittelt: Schöne Fotos und dass Trump über Macron sagte: „Er ist mein Freund“ (Le Monde) oder „Emmanuel war sehr hilfreich“ (Der Spiegel) und Macron dann meinte: „Die Dinge bewegen sich“ (ebenfalls Spiegel).

weiterlesen

https://www.heise.de/tp/features/G-7-Einig-bei-Vorwuerfen-gegen-Russlands-Destabilisierungsmassnahmen-4075291.html

