Donnerstag 24.06. ab 17:40: BUNDESTAG Plenarsitzung zur Drohnen-Beschaffung (Antrag Bundestagsfraktion DIE LINKE)

Bundestag: Am Donnertag, 14.6. ist die Beschaffung bewaffneter Drohnen im Plenum aufgesetzt (17:40 – 18:25 Uhr).

https://www.bundestag.de/blob/473452/f7559ddcdf5534a04b0065bbfd219ae9/tagesordnung-komplett-data.pdf

Der Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE, „Keine Beschaffung von bewaffneten Drohnen – Rüstungsbegrenzung stärken” wird besprochen.

Drucksache 19/1831 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/018/1901831.pdf

Der Verteidigungsausschuss empfiehlt, den den Antrag auf Drucksache 19/1831 abzulehnen. (LINKE und Grünen haben dafür gestimmt.)

Drucksache 19/2582 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902582.pdf

WIR KÖNNTEN DABEI SEIN! ANMELDUNG HIER:

Siehe https://www.bundestag.de/besuche/besucheinerplenarsitzung

