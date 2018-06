Putin erzählt von Trumps Eigenschaften als Gesprächspartner

08.06.2018



Der Dialog mit dem US-Präsidenten kann konstruktiv sein, weil Donald Trump ein besonnener Mensch ist, der zuhört und auf Argumente reagiert. Dies teilte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Live-Sendung des TV-Senders „Rossija-24“ mit.„Er (Trump – Anm. d. Red.) ist ein besonnener Mensch, er versteht es, zuzuhören, und reagiert auf die vom Gesprächspartner angeführten Argumente. Das alles lässt mich meinen, dass der Dialog konstruktiv sein kann“, führt Sputnik die Worte von Wladimir Putin an.Zuvor hatte die Agentur Bloomberg Trumps Aussagen zitiert, wonach Russland erneut der G8 beitreten sollte. Trump hat nach Angaben der Agentur Reuters gesagt, Russland sollte beim G7-Treffen präsent sein. Inzwischen hat der Kreml Trumps Vorstoß kommentiert. „Wir setzen auf andere Formate“, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow auf eine Anfrage hin. (…)

https://de.sputniknews.com/politik/20180608321076947-gespraechspartner-eigenschaften-besonnen/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge