Putin erläutert, aus welchem Grund sein Treffen mit Trump bisher nicht stattfand

04.06.2018



Bisher hat kein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump stattgefunden. Russlands Staatschef begründete dies mit dem innenpolitischen Kampf in den USA.

„Das muss man unsere Kollegen aus den USA fragen. Aus meiner Sicht ist es eine Folge des innenpolitischen Kampfes in den USA“, sagte Russlands Präsident, Wladimir Putin, in einem Interview für den österreichischen TV-Sender ORF.

https://de.sputniknews.com/politik/20180604321003447-putin-trump-treffen-grund/

