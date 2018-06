Erneut G8 statt G7? Das antworteten EU-Länder auf Trumps Idee

https://de.sputniknews.com/politik/20180608321076748-g8-trump-idee-antwort/08.06.2018



Die europäischen G7-Mitgliedsländer haben sich darauf geeinigt, den Aufruf des US-Staatschefs Donald Trump zur Wiederaufnahme Russlands in die G8 abzulehnen. Darüber informierte die Kanzlei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

„Die Europäer drücken eine gemeinsame Position gegen Russlands Rückkehr aus“, teilte Macrons ranghoher Assistent am Freitag gegenüber Journalisten mit.

Dabei sollen die Spitzenpolitiker die Option offen gelassen haben, „einen Dialog mit Moskau aufzunehmen“, so der Insider.

Ihm zufolge haben Macron, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die britische Regierungschefin Theresa May und der neue italienische Premier Giuseppe Conte am Rande des G7-Gipfels in Kanada eine mögliche Rückkehr Russlands abgelehnt.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge