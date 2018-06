„Auf Putins Bitte“: Wien als Ort für Gipfel Russland-USA?

Die österreichischen Behörden sind laut der Zeitung „Wall Street Journal“ bereit, ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem amerikanischen Staatschef Donald Trump zu organisieren. Dies hat später auch ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigt.

Zuletzt hatte die Zeitung berichtet, dass Österreich ein Treffen zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten organisieren könnte. Laut einer Quelle sei ein Treffen im Sommer in Wien möglich. Russlands Präsident Wladimir Putin soll während seines Wien-Besuchs den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gebeten haben, diesen Sommer ein Treffen mit Trump in Wien zu arrangieren, so die Quelle.

Nun äußerte sich dazu ein Sprecher des Weißen Hauses gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti: „Die Österreicher teilten mit, dass sie ein Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Putin durchführen wollen. Obwohl die beiden Staatschefs früher die Möglichkeit der Organisation eines Treffens besprochen haben, können wir derzeit in dieser Hinsicht nichts erklären.“ (…)

https://de.sputniknews.com/politik/20180608321063863-oesterreich-putin-trump/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge