Putin warnt Ukraine vor Angriffen während der WM

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM ermahnt Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine. Sollte es während des Turniers im Osten des Landes Angriffe auf die Separatisten geben, habe das „sehr schwere Folgen“.

Nichts soll die große vierwöchige Show in seinem Land stören: Wladimir Putin hat die Ukraine deshalb vor „Provokationen“ während der in der kommenden Woche in Russland beginnenden Fußball-WM gewarnt. Der Kremlchef drohte der Regierung in Kiew, falls sie in dieser Zeit militärische Angriffe auf Separatistenstellungen im Osten der Ukraine versuchen sollte.

„Ich hoffe, dass es nicht zu solchen Provokationen kommt“, sagte Putin in Moskau bei seiner jährlichen TV-Fragestunde. „Wenn das passiert, wird es, so sehe ich das, sehr schwere Folgen für die ganze ukrainische Staatlichkeit haben.“

Die Frage bei der weitgehend inszenierten Show stellte ihm der Schriftsteller Sachar Prilepin, der als Freiwilliger aufseiten der von Russland unterstützten Separatisten kämpft. In dem Konflikt sind seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Offiziell gilt ein Waffenstillstand, der aber von beiden Seiten verletzt wird. Gerade im Mai hatte es verstärkten gegenseitigen Artilleriebeschuss gegeben.

Die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine werden am kommenden Montag in Berlin einen neuen Versuch machen, den Stillstand bei der Konfliktlösung zu überwinden.

Ganzer, offenbar eilig zusammengeschusterter und mit den üblichen Verdrehungen garnierter Artikel aus dem Spiegel hier:http://www.spiegel.de/politik/ausland/wladimir-putin-warnt-ukraine-vor-angriffen-waehrend-der-wm-a-1211741.html Was der Spiegel verschweigt: die Ukraine hat in jüngster Vergangenheit massenweise Schwergerät und Soldaten an die Kontaktlinie in der Ostukraine verlegt, worauf sich Wladimir Putins Warnung offenbar bezieht. Es besteht daher Grund zu der Annahme, dass die Ukraine – ähnlich wie Georgien während der Olympiade 2008 in Bezug auf Südossetien – die Fußballweltmeisterschaft zu einem Angriff auf die abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine nutzen möchte.



Siehe auch: Ostukraine: Zeichen stehen auf Großangriff (Nesawissimaja Gaseta) H. E.

