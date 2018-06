„Keine US-Militärbasis im Plan“: Washington zerstreut Warschaus Hoffnungen (Sputniknews)

08.06.2018

In Polen wird es keine ständigen US-Militärbasen geben, erklärte die US-Botschafterin bei der Nato, Kay Bailey Hutchison, in Bezug auf die von Warschau bekundete Bereitschaft, bis zu zwei Milliarden Dollar für die US-Präsenz auf eigenem Territorium zu zahlen.

Washington erwäge eine solche Möglichkeit überhaupt nicht, sagte Hutchison gegenüber dem Sender Polskie Radio. Ihr zufolge ist Polen „ein großartiger Verbündeter“ der USA und „ein starker Teil“ der Nato. Doch es stehe jetzt nicht auf dem Plan Washingtons, eine Militärbasis auf polnischem Territorium zu errichten.

„Wenn diese Frage einmal erörtert werden sollte, würden wir eine Vielzahl an verschiedenen Faktoren in Betracht ziehen. Vorerst ist es nicht der Fall“, so Hutchison.

Aufgrund von Nato-Beschlüssen und bilateralen Verträgen sind aktuell in Polen etwa 5000 amerikanische Soldaten stationiert, und zwar ausschließlich auf Rotationsgrundlage.

Im Mai war im Netz ein Dokument des polnischen Verteidigungsministeriums aufgetaucht, laut dem Warschau dem Weißen Haus und dem US-Kongress vorgeschlagen hatte, in Polen eine US-Militärdivision permanent zu stationieren. Im Gegenzug sollte sich Polen verpflichten, 1,5 bis zwei Milliarden Dollar zu zahlen, gemeinsame Militärobjekte zu errichten und eine flexiblere Truppenverlegung zu gewährleisten. Daraufhin erklärte das russische Verteidigungsministerium die Bereitschaft, im Falle der Errichtung einer ständigen US-Militärbasis in Polen Gegenmaßnahmen zu treffen.

Der pensionierte US-General Ben Hodges, der in den Jahren 2014 bis 2017 die US-Kräfte in Europa befehligt hatte, hat sich gegen die Errichtung einer ständigen Militärbasis in Polen ausgesprochen. Seiner Meinung nach könnte dies die Verbündeten in Europa spalten und von Russland als eine Provokation gewertet werden.

https://de.sputniknews.com/politik/20180608321064314-us-militaerbasis-polen-washington-warschau-praesenz/

