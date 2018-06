8.06.2018

Das Präsidium des israelischen Parlaments hat einen Gesetzesvorschlag abgelehnt, der die Gleichberechtigung aller Bürger forderte. Die rechtliche Gleichstellung von Juden und Arabern würde Israels Existenz als jüdischer Staat leugnen, hieß er zur Begründung.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/71114-israel-knesset-lehnt-gesetz-zur-gleichberechtigung/

